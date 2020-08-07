美解除全球旅遊警示 台列極低風險地區 07:392020/08/07 中時新聞網 馮英志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 川普政府6日決定取消「美國公民避免所有出境旅行」的旅遊警示，針對疫情況狀對各國做出不同旅遊指南，其中台灣被列為「疫情風險極低」地區。（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據美聯社報導，川普政府6日決定取消國務院3月19日發布的「美國公民避免所有出境旅行」的旅遊警示，並指出由於部分國家公衛條件改善，因此解除此前發佈的針對所有國家的旅遊警示，改僅針對部分疫情惡化國家警示，同時修改旅遊指南，其中台灣被列為「疫情風險極低」地區。 (中時新聞網) #旅遊警示 #國家 #CDC #風險 #新冠疫情 也許您會感興趣 國際熱門新聞 川普與拜登誰勝出？曾神準預測9次 美史學家斷言他會贏 - 國際 新冠悲劇 南美古國上千女子下落不明 - 國際 美軍艦在青島外扣押伊朗商船 運載醫療呼吸器原料 - 國際 街上、民宅5天找到400屍！南美神秘古國新冠大爆炸 - 國際 英政府砸70億購5千萬口罩給醫護 竟全不能用 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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