據美聯社報導，川普政府6日決定取消國務院3月19日發布的「美國公民避免所有出境旅行」的旅遊警示，並指出由於部分國家公衛條件改善，因此解除此前發佈的針對所有國家的旅遊警示，改僅針對部分疫情惡化國家警示，同時修改旅遊指南，其中台灣被列為「疫情風險極低」地區。

(中時新聞網)