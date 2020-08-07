台女自台赴港於隔離期間確診新冠肺炎，感染源恐有2個可能，香港或台灣，引起各界關心，口罩搶購潮疑再起。今天Yahoo奇摩、PChome將開賣台灣制的醫用口罩，另大樹藥局門市也開賣善存彩色口罩，共有4色可選，每個縣市分配的顏色不同，各通路販售詳情《中時新聞網》為您整理如下。

【網購平台】

●Yahoo奇摩購物中心

今（7日）早上11點開賣摩戴舒醫用口罩，顏色有藍、粉兩色可選，另也有匠心藍色成人口罩、台灣國際生醫的紫色口罩可選，依照組合不同，價格從250元到1499元不等。

●PChome 24h

今（7日）將開賣摩戴舒成人醫用口罩，有藍色、活性碳兩種款式可選擇，售價分別是548元至750元；兒童口罩的部分，則有匠心、寶島等品牌可以選擇，依照搭配組合不同，價格從490到580元不等，另也有日本IRIS V型剪裁三層式口罩，每盒60片裝，一組2盒裝，售價798元，但要注意，此款並非是醫療口罩。

●蝦皮購物

今（7日）中午12點和下午5開賣「福德好罩」，有雲彩紫、櫻花粉和水漾藍三色可選擇，每盒50片裝，每人限購2盒，詳情請依官網為準。另蝦皮購物也將在10日舉辦口罩接力賽，開賣多個品牌的口罩，其中晚上6點到8點會有中衛口罩，顏色有迷彩雙色、天空藍和酷黑可選購。

●樂天市場

今（7日）早上10點開賣口罩國家隊「長欣生技」的醫用口罩，每盒50入，3盒1組販售，價格1149元，每一個帳號限購一組，顏色採隨機出貨。

【連鎖藥局】

大樹藥局今天開賣善存醫用口罩，不同縣市分配到的顏色不同。(圖/翻攝自大樹藥局臉書)

●大樹藥局

今（7日）大樹藥局門市將開賣國家隊「善存成人彩色口罩」，全門市均有80盒，每個顏色40盒，每盒50片裝，售價289元， 北北基花有西瓜紅、哈密橘可選；桃竹苗是檸檬黃和哈密橘；中彰投雲嘉南高屏為芋頭紫與哈密橘，每人每日限購1盒，另也加碼開賣，3M和匠心的醫用口罩，每人每日，限購2包。

●丁丁藥局

網站上販售恒大優衛的醫用口罩，每盒50片裝，售價299元。

(中時新聞網)