非洲南部國家波札那（Botswana）近2個月有超過350頭大象離奇死亡，引發國際間一陣關注，經過一段時間的調查，研究人員指出，大象群突然死亡的原因，很可能是天然環境水所致。

奧卡萬戈狹地（Okavango Panhandle）地區大約在2個多月前發現首批大象屍體，之後陸續傳出有其他大象相繼身亡，根據野生動物保育團體「大象無國界（Elephants Without Borders，EWB）的說法，至今已有356頭大象離世；不過過這個數字與當局的說法有些出入，當地政府表示，目前有281頭大象死亡。

據《法新社》報導，波札那野生動物暨國家公園部代理主任陶洛（Cyril Taolo）在電訪中表示，由於象牙完好無缺，因此排除盜獵和炭疽病的可能性，不過根據初步的檢查報告，「我們正將天然毒素視為潛在原因。」

波札那位於非洲內陸，該地聚集13萬頭大象，針對「天然毒素引發大象死亡」，陶洛表示，某些細菌會自然地產生毒素，尤其是在停滯的水中，不過他也強調：「到目前為止，我們還沒有結論，確定造成大象死亡原因。」

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(中時新聞網)