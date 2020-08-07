今（7日）晴朗炎熱依舊，全台各地高溫上看36度，不排除衝到38度；午後有陣雨或雷雨。南海附近的熱帶擾動持續發展，這個周末有機會發展出熱帶性低氣壓甚至颱風，下周起水氣移入，全台嚴防「劇烈天氣」。

中央氣象局預報員王品翔指出，今中南部平地、東部山區、大台北平地都有降雨可能，尤其瞬間強降雨要特別注意。針對南海及菲律賓東方海域的熱帶擾動，王品翔表示，確實有些組織消長，但各國看法分歧，可以確定的是下周一（10日）起水氣移入，不穩定的天氣將持續至下周三、四。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象-老大洩天機」專欄撰文，根據歐洲中期預報中心最新模式模擬，今日高溫落在36、37度，不過地理環境特殊的地點，可能出現38度的「極端高溫」。

今晨西部沿海有「陸風輻合」造成的零星降雨；受東南風影響，迎風面的恆春半島及花蓮、台東有局部短暫雨。

至於熱帶擾動，吳德榮認為，它未來動向大致沿著菲律賓東方海面，向北通過台灣東部海面，路徑和上一個颱風哈格比類似，直接侵襲台灣機率偏低。

(中時新聞網)