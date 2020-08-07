國會立委涉貪案件引爆台灣政壇，多位立委因為收受SOGO案相關賄款而遭到收押禁見，其中，時代力量前主席徐永明則是該案唯一交保的嫌疑人，但檢調仍認為徐永明涉案不淺，如今徐永明涉貪的相關證據一一流出，「期約涉貪」的關鍵LINE對話也曝光。

據聯合新聞網報導，太流前董事長李恆隆為了SOGO案，2019年底時透過趨勢民調總經理吳世昌邀請時任立委的徐永明出席「新加坡天義集團與太流公司公司法適用爭點鑑定公聽會」，雙方過程中使用LINE作聯絡，起初徐永明並不希望出席，表示「等辭黨主席再說啦。」但吳世昌積極邀請徐永明，表示已設定好徐永明僅以「顧問」名義出席，對此徐永明便不再推辭，表示「人去就好，千萬不要掛名」。

吳世昌為了感謝徐永明出席，表示「我幫你要了10意思一下，過幾天帶去找你」，而徐永明已讀後竟用「饅頭人比讚」貼圖回傳。檢調人員分析，「10」代表著10萬元，「帶去找你」就是要私下面交賄款的意思，而徐永明的「按讚貼圖」則指的是接受賄絡交易，這整段對話全遭檢調截錄，成了徐永明「期約收賄」的關鍵證據。

(中時新聞網)