前台視主播張宇外型亮眼，曾被網友譽為「台灣最正主播」，2017年閃嫁TutorABC副總裁劉彥谷，先後生下了2個兒子，一家四口幸福生活令外界稱羨，不過近來遭質疑婚前「跟有錢人黏得很近」引發熱議，對此老公則是跳出來發文為愛妻護航。

張宇上節目《單身行不行》暢談婚姻。（影片／Youtube）

張宇近日上節目透露結婚原先不在人生規劃，但如今婚姻生活讓她很滿意，沒想到卻有網友在PTT八卦版貼文，暗指她婚前「跟有錢人黏得很近」，還列出婚前感情的暗黑史，對此老公則借友人帳號在PTT發文為愛妻辯駁，他表示每個人年輕時處理事情的態度，或多或少都有些不成熟，更強調「感情沒有對錯，只有適合不適合」，也希望這些八卦隨著時間漸漸消逝，不需要再次冷飯熱炒。

雖然婚姻生活令外界稱羨，但張宇表示即便老公是100分的男人，有時還是會後羨慕單身的朋友，尤其2個小孩都不在計畫之內，也坦承一時難以調整心態。

(中時新聞網)