中華電(2412)董事會通過新任執行副總經理兼財務長人事案，由國立政治大學陳宇紳教授接任，並定於9月1日辦理交接。

新任中華電信執行副總經理兼財務長陳宇紳，美國紐約州立大學水牛城分校會計博士，曾任新加坡財政部新加坡會計發展局研究總監，現於國立政治大學會計學系擔任教授。中華電期望借重其於臺灣及新加坡產、官、學界之經驗與傑出的學術表現，協助提升公司財務會計之經營績效，成為全球一流企業。

(時報資訊)