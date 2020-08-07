《通信網路》中華電延聘陳宇紳 任執行副總經理兼財務長 08:012020/08/07 時報資訊 王逸芯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華電(2412)董事會通過新任執行副總經理兼財務長人事案，由國立政治大學陳宇紳教授接任，並定於9月1日辦理交接。 新任中華電信執行副總經理兼財務長陳宇紳，美國紐約州立大學水牛城分校會計博士，曾任新加坡財政部新加坡會計發展局研究總監，現於國立政治大學會計學系擔任教授。中華電期望借重其於臺灣及新加坡產、官、學界之經驗與傑出的學術表現，協助提升公司財務會計之經營績效，成為全球一流企業。 (時報資訊) #中華電 #陳宇紳 #紐約州立大學 #新加坡 也許您會感興趣 推薦閱讀 《生醫股》康友總經理早上辭職 財務長、會計師晚上說BYE 08:012020/08/07 財經 《生醫股》智擎總座胡宇方：三大營運動能領軍衝鋒 16:142020/08/06 財經 前原民會主委招標洩密 繳20萬緩起訴 04:102020/08/07 地方新聞 林口新創園 辦國際創業家大賽 04:102020/08/07 投資理財 聯發科英特爾 5G筆電傳捷報 04:102020/08/07 產業．科技 台北秀傳 推海扶刀無創治療 04:102020/08/07 投資理財 《通信網路》中華電、宏達電簽署MOU 5G＋VR一起衝 07:442020/08/06 財經 中華電攜手高雄榮總、緯創醫學科技 組成國際醫療服務團隊 將台灣優質醫療服務產業拓展 18:042020/08/06 財經 雲縣社福負擔重 審計室建議排富 04:102020/08/07 地方新聞 建外送車隊、開5坪小店 欣葉再走60年的反脆弱盤算 00:022020/08/07 財經 財經熱門新聞 不爽川普偷竊TikTok 陸官媒4字嗆爆老美 - 財經 追上台積電7奈米？陸晶圓龍頭研發進度曝光 專家大驚 - 財經 1分鐘讀財經》15強爆量大漲！外資2天狂掃逾4千張 - 財經 自由化貿易到盡頭 中國GDP逆成長 - 財經 《生醫股》康友總經理早上辭職 財務長、會計師晚上說BYE - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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