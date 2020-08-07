連鎖餐飲集團王品（2727）2020年上半年雖受新冠肺炎疫情衝擊，每股盈餘虧損1.12元、續創同期新低，但在台灣營運績效回升、中國大陸轉虧為盈下，第二季營運已較首季虧損新低顯著轉盈、每股盈餘（EPS）0.86元，顯示已逐步走出新冠肺炎疫情影響。

同時，王品無預警公告人事異動，宣布原總經理暨執行長李森斌升任副董事長、職務由董事長陳正輝兼任。市場人士認為，此舉形同李森斌「明升暗降」退居二線，身兼董事長、總經理及兩岸執行長職務的陳正輝「獨攬大權」，將完全主掌王品營運發展方向。

王品2020年第二季合併營收34.84億元，季增17.58％、年減13.31％。毛利率45.26％、營益率4.57％，分創近4季、近5季高點。歸屬母公司稅後淨利0.64億元、每股盈餘0.86元，雖仍雖年減8.65％，但已較首季虧損1.48億元、每股虧損1.98元顯著由虧轉盈。

觀察第二季兩岸營運概況，台灣營收24.17億元，季增0.88％、年減2.73％，營益率升至5.89％，優於首季3.71％及去年同期5.79％。中國營收10.66億元，季增達88.17％、仍年減32.22％，但營益率升至1.56％，較首季大幅轉盈、並終止連5季虧損。

王品表示，台灣事業群營收在4月落底，隨著疫情趨緩帶動消費者聚餐意願回升，配合6月防疫措施鬆綁，王品因應振興三倍券政策提前推出現金兌換券，成功帶動營收連3月走揚。中國大陸在政策及商場雙重利多激勵下，帶動第二季營收強彈、並正式轉虧為盈。

不過，因首季虧損幅度大，累計王品上半年合併營收64.47億元、年減21.75％，續處近8年同期低點。毛利率43.12％、營益率負1.54％雙創同期新低，同期首見本業虧損。歸屬母公司稅後虧損0.83億元、每股虧損1.12元，續創同期新低、亦為同期首見虧損。

王品公布2020年7月自結合併營收13.92億元，月增達14.3％、年增2.32％，創近3年同期高點。其中台灣營收達9.1億元，月增9.64％、年增11.43％，續創近6年同期高點。中國大陸營收亦達4.8億元，月增達24.98％、年增5.51％。

王品表示，台灣7月營收成長主要受惠暑期聚餐效應帶動，預期在父親節、七夕等節慶商機挹注下，8月旺季效應可期。中國大陸方面，王品、西堤2大主力品牌合計營收年增5.51％，粵菜新品牌「鵲玥」展店至4家、鵝夫人持續重整升級，有助提升整體營運績效。

同時，王品持續汰弱留強、加速展店進度，8月將一舉新展7家門市，包括石二鍋重返士林商圈、陶板屋插旗林口、聚北海道昆布鍋進駐中壢SOGO，其他品牌展店計畫亦持續進行，預期至年底全台門市總數可達300家目標。

(時報資訊)