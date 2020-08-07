康友-KY(6452)近期傳言不斷，董座及子公司紛紛傳出負面消息，康友在昨日(8/6)早上6:38重訊先出現總經理章永鑒因個人職業規劃調整而辭職，引發外界猜測。沒想到，公司在17:30重訊否認子公司機器設備設定抵押給銀行之後，晚上10:20左右，宣告財務長、內部稽核主管辭職，緊接著，10:35又公告簽證會計師辭任。康友究竟發生什麼事，令外界一片嘩然。

康友昨日傍晚在重訊中否認子公司機器設備設定抵押給銀行。證交所認為，康友未能具體說明並提供相關事證，對股東權益影響甚鉅，核有本公司營業細則第49條之1第1項第9款規定之情事，爰公告自109年8月10日起，將其上市有價證券列為變更交易方法，採全額交割方式。

外傳康友-KY子公司六安華源製藥機器設備設定抵押，總金額約人民2.4億元(約新台幣10億元)，昨晚康友重訊時表示，未有此筆擔保，正在釐清事實中。

而對於董事長黃文烈本人涉及訴訟，需強制履行金額高達8000萬元人民幣(約3.3億元新台幣)的傳言，康友並強調，訴訟已協調和解，僅有牽涉董事長個人，對公司業務及財務都沒有影響。

(時報資訊)