《證交所》康友-KY8月10日起改列全額交割股 08:012020/08/07 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所表示，康友-KY(6452)昨日召開重大訊息說明記者會，對於該公司子公司六安華源製藥機器設備設定抵押相關事宜，未能具體說明並提供相關事證，對股東權益影響甚鉅，核有證交所營業細則第49條之1第1項第9款規定情事，公告自8月10日起，將其上市有價證券列為變更交易方法。 (時報資訊) #康友-KY #股東權益 也許您會感興趣 推薦閱讀 艾姆勒車電 8月26日掛牌上市 04:102020/08/06 證券．權證 12,802點、38.93兆 台股指數、市值又新高 04:102020/08/06 財經要聞 《美股掃瞄》美股消息面：避險當道 金價連2日創新高 11:422020/08/06 財經 康友-KY自8/10起打入全額交割股 22:472020/08/06 財經 7家KY股法說 8月13日接力秀 04:102020/08/06 證券．權證 亞德客-KY 7月營收報喜 今日股價上漲 10:022020/08/06 財經 雙王打臉空頭、空手 台股12913創收盤新高 14:252020/08/06 財經 《日股》業績慘淡 日股收黑 16:312020/08/06 財經 日馳7月營收年增逾12％ 早盤大漲5％ 11:002020/08/06 財經 《盤後解析》神龍擺尾 台股悍飆111點 13:582020/08/06 財經 財經熱門新聞 追上台積電7奈米？陸晶圓龍頭研發進度曝光 專家大驚 - 財經 MLCC雙雄 7月營收飆升 - 財經要聞 - 工商時報 華為包下聯發科高階晶片 其它陸手機廠只能跳腳 - 財經 中美晶躍宏捷科最大股東 - 財經要聞 - 工商時報 中美晶氮化鎵技術 催油門 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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