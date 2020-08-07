台灣證券交易所表示，康友-KY(6452)昨日召開重大訊息說明記者會，對於該公司子公司六安華源製藥機器設備設定抵押相關事宜，未能具體說明並提供相關事證，對股東權益影響甚鉅，核有證交所營業細則第49條之1第1項第9款規定情事，公告自8月10日起，將其上市有價證券列為變更交易方法。

(時報資訊)