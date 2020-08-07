成立在2015年的福芯科技，2018年福芯科技開始調整經營方向，首先加入BMCC(生醫化商品中心)，藉此協助福芯加速跨過商品化障礙，創造國際市場價值。其次，決定朝醫療通路前進，並開始申請醫療認證，今年『口袋型中週波治療器』拿到衛福部的醫療認證，作為轉型為醫療新創的初始成果。

福芯科技由余福浩、徐秋紅及徐欽泉三個人共同成立，從自身平日最簡單的保健需求發想，結合各自的專業，投入健康管理的創業領域，成立了以運動科技提升人們健康生活為的福芯科技UGYM。福芯科技第一個研發的商品口袋型中週波治療器，源自執行長余福浩的切身之痛，因為長期的肩傷誘發他對專業電療機的研究，也設計一款既方便攜帶又使用簡單的專業電療機。

余福浩評估，台灣電療機至少有30億元市場，目前正積極洽談藥局、復健診所等通路，初期一個月銷售500台不會是太大問題，全產能可以達到一個月3000台，預計年底前會開發出第二代電療機，以一機多人、無線等功能提高市場滲透率。

福芯科技也於今年成立新品牌UTek，Utek來自Attack跟Protect兩字結合而成，希望能提供消費者生活中簡單易用的工具，提升人的生活品質。其中，代理產品「UTek小海螺超音波驅?香氛機」即是由此而生。余福浩表示，在著手開發小海螺之前，2019年已經做過了許多市調，甚至開發出簡易的超音波驅(虫滿)機產品在網路上銷售，也累積銷售1000多台。為保護消費者，福芯請專業的實驗室對小海螺進行多項的實驗，也都獲得不錯成果，預計8月20日在嘖嘖上架。

(時報資訊)