工業電腦廠凌華（6166）受新冠肺炎疫情衝擊，2020年第二季獲利降至0.27億元、每股盈餘（EPS）0.13元，雙創近9季低點。不過，隨著美國遞延訂單陸續出貨、加上有望接獲陸系客戶新專案，公司預期營運已在第二季落底，下半年可望逐季好轉、呈現U型反彈走勢。

凌華6日召開法說會，公布2020年第二季合併營收21.52億元，季減13.2％、年減15.88％，創4年低點。毛利率39.78％、營益率3.08％，營益率為近2年低點。歸屬母公司稅後淨利0.27億元，季減達68.06％、年減達75.19％，每股盈餘0.13元，雙創近9季低點。

累計凌華上半年合併營收46.32億元、年減11.27％，為近4年同期低點。毛利率39.55％、營益率4.87％，低於去年同期40.45％、6.28％。加上業外虧損增加35％，歸屬母公司稅後淨利1.15億元、年減48.41％，每股盈餘0.53元，低於去年同期1.03元。

凌華發言人陳淑芬表示，第二季營運表現下滑，主要受到新冠肺炎疫情使主力的歐美市場封城管制防疫，致使物流運輸塞車、專案訂單出貨遞延影響。上半年業外虧損增加，主因認列商譽減損約4800萬元及匯損約1400萬元。

觀察凌華上半年各地區概況，財務長鄒大智表示，占33％的美國營收年減22％，主要是工業客戶訂單出貨遞延，預期第四季將有所好轉。而占29％的中國營收逆勢年增達55％，成長力道為近5、6年罕見，且成長後市展望亦佳，預期可達成預期成長目標。

而上半年占20％的亞太營收年減30％，鄒大智表示，主因占大宗的日本表現未達預期，但下半年動能可望逐步轉強。占17％的歐洲營收年減17％，但醫療相關需求強勁，看好今年成長動能將僅次於中國。

就產品事業群觀察，占比48％的嵌入式平台及模組事業群（EPM）營收年減29％，占35％的網通暨公建事業群（NCP）年增59％、占16％的物聯網策略解決方案與技術事業處（IST）則年減26％。

鄒大智說明，各事業群上半年營運表現與地區性有關，如EPM主力為美國市場、IST為中國大陸及亞太市場，NCP則為軍工、軌道交通等應用為主，上半年強勁成長，主要受惠中國大陸交通公共建設、5G及網通等需求帶動。

展望後市，鄒大智對未來業績表現抱持正向看法，表示有望取得陸系客戶的軍工、軌道交通新專案，加上美國遞延訂單陸續出貨，預期第二季營運將是谷底，下半年營運可望逐季走揚，明年上半年需求亦持續看好，看好營運將呈現U型反彈走勢。

此外，凌華攜手鴻海策略結盟發展自主移動機器人（AMR），已於7月30日登記設立合資子公司法博智能移動（FARobot），初期實收資本額2億元，由鴻海持股51％、凌華持股49％。鄒大智表示，預計將在今年底推出首款產品。

(時報資訊)