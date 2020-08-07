精誠(6214)董事會通過第2季財報，單季營收58.66億元，年成長8.10％；合併稅後淨利為7.62億元，年成長126.43％，營收及獲利均創歷年同期新高，單季獲利則是史上次高；累計上半年營收116.24億元，年成長12.13％，合併稅後淨利為8.22億元，年成長14.01％，每股稅後盈餘為3.31元。

今年上半年營運創同期新高主要來自於經營跨界生態圈，精誠連結夥伴資源，滿足企業客戶多元的數位轉型需求，進一步促動雲端、數據、資安、微服務等業務持續增長；另一大貢獻則來自於金融業客戶，包括逐筆交易新制上路帶動金融IT預算增加、純網銀及FinTech創新議題持續發酵，還有行動電子支付、行動網銀、行動投保及open API解決方案的需求增加；此外，來自高科技製造業客戶的數位轉型需求、投資併購鼎盛與宜誠帶來的綜效等，也都為營收帶來成長貢獻。獲利部分，除了本業持續成長外，第1季股市不佳，業外出現投資損失，第2季台股觸底反彈，業外增加不少投資利得，墊高獲利表現。

展望下半年，精誠將延續連結數據生態圈策略，跨業整合布局，幫助客戶在5G時代加速數位轉型，也引進運用創新AI技術的資安解決方案，協助企業解決疫情下遠距工作的資安隱憂與技術落差。此外，精誠也將展開多項關鍵行動計畫，包括因應金融業客戶轉型FinTech需求，建立服務擴充高彈性的金融微服務平台；而因應疫情帶動的無接觸商機，將持續推展全方位電子支付業務以及雲支付平台；此外，也將大力推廣整合AI、HPC、雲端及微服務等創新技術的管理平台，以提供企業客戶彈性、有效、符合預算的數據運算需求。

受美中貿易戰以及新冠肺炎疫情影響，全球供應鏈佈局遭受嚴重衝擊，使得今年經濟發展充滿變數，精誠今年以Xi生態整合為定位，擔任「領導協奏者」(Orchestrator)的角色，除連結客戶、連結夥伴、連結市場，拓展更完整的軟體與數據生態圈，為客戶找到可落地應用的創新方案，從容應對多變的市場；也持續加深AP、APP、API、Appliance、Algorithm跨界軟體能力與4C的上雲、用雲、管雲、護雲核心能力，幫助各行各業AI化落地應用，打造全新商業模式與客戶體驗。

(時報資訊)