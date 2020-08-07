雲朗觀光集團旗下雲品（2748）持續強化宴會平台「君品Collection」戰力，宣布攜手新創公司「Pickone挑場地」，異業結盟整合優化平台功能、擴大品牌能見度，正式升級邁入2.0階段。總經理丁原偉表示，目前已有超過250場宴會待辦，有助下半年業績逐季成長。

同時，雲品也宣布「君品Collection」再添3名生力軍，包括主打峇厘島風格的天母知名網美餐廳JB's Diner、位於花博園區內的MAJI集食行樂音樂庭園，以及廣達128坪的南港瓶蓋工廠，將據點數拓增至49處，總服務人數胃納量將達1.45萬人次。

雲品去年3月成立宴會平台「君品Collection」，透過平台共享利潤概念，與郵輪、特色別墅、百年三合院、台式洋樓等業主合作，以君品酒店廚藝團隊與婚禮企畫團隊整合場域的資源及特色，打造一站式服務的「沉浸式宴會」體驗，搶攻宴會與婚宴商機。

雲品總經理丁原偉表示，風格宴會場地已取代現有傳統宴會，其中沉浸式宴會將成為新婚宴區是。由於消費者在消費過程中的「客戶體驗」已逐漸取代「性價比」，餐飲消費除了賣有形的料理菜色，無形的體驗也越來愈受重視。

丁原偉表示，「君品Collection」中的非傳統宴會場地今年接單逆勢成長，迄今已接下300多場宴會，目前還有超過250場宴會待辦理，時間多落於第四季及明年，其中有戶外據點的10月營收可望突破千萬元，可望帶動下半年營運動能增溫。

雲品此次攜手新創公司「Pickone挑場地」，除整合優化平台功能、使消費者直接在線上進行場地預約，也藉此異業結盟強化風格精品婚禮專區、增加品牌能見度，擴大觸及Pickone挑場地的企業、公關活動客群，透過升級邁入2.0階段，爭取更多接單商機。

(時報資訊)