台塑(1301)企業旗下台塑汽車貨運公司與台灣大(3045)聯手，攻入工業及商用自駕車領域，雙方結合其他五大企業和學術單位正式簽署合作備忘錄，創下國內貨車運輸產業龍頭、電信業跨領域合作發展工商應用自駕車的首例，由台塑汽車貨運的自駕車及合作團隊所研發的自駕車模組化系統，搭配台灣大提供5G核心的車聯網服務，以及未來可為企業用戶打造客製化的自駕車環境。

台塑汽車貨運公司董事長陳勝光指出，由於未來十年自駕車將快速普及，自動駕駛運輸服務包含「路端」、「雲端」以及「車、路、雲」之間的通訊整合，台塑汽車貨運著眼於此，與台灣大進行合作，共同推動台灣最大規模的5G工業用及商用自駕車生態系，包含產、學、新創界的合作夥伴，陣容龐大且完整。在合作備忘錄中的核心團隊除了台塑汽車貨運和台灣大之外，還包括國眾電腦、大眾電腦、艾歐圖iAuto、明志科大、台灣大學，以及諾基亞提供的C-V2X技術，開啟跨產業合作典範。

台灣大總經理林之晨表示，目前自駕車的應用大多是載客，未來將用於工業廠區，運送具危險性的原物料，減少職災發生的可能性，並有效提升運輸效率及人員安全。台灣大提供5G通訊技術，以超高速、大頻寬、萬物互聯的網路服務，為車聯網提供網路串聯基礎，自駕車可以從雲端即時更新定位資訊及路況動態，大幅提升行車安全。

台灣大在這次工業及商業用途自駕車合作案中，將提供5G專網、協助建置路側設備如路口號誌偵測系統，並與雲端平台整合，未來這套商業模式將擴及其他封閉場域的運輸。

台塑汽車貨運公司與台灣大打造的自駕客車用途相當多元，除了接駁、載貨等功能外，未來還可在車內設置行動辦公室，搭配台灣大myVideo、MyMusic等娛樂系統，透過5G技術，讓車上乘客可欣賞到4K、甚至8K高畫質的影視作品， 5G讓自駕車不單只是交通工具，也能成為名符其實的行動辦公室與行動劇院，逐步實現商用發展的願景。

(時報資訊)