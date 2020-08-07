金管會宣布「金融資安行動方案」，規畫針對4面向分階段推動36項措施，包括約31家金融機構及純網銀須在2年內設置資安長、鼓勵建置資安監控機制（SOC）等，目標使所有金融機構在4年內完備資安防護體系，最大容忍服務中斷期間不可超過4小時。

金管會副主委兼資安長邱淑貞表示，隨著資安威脅日益嚴峻，金融資安防護思維須更快速調整因應。「金融資安行動方案」分別從強化主管機關資安監理、深化金融機構資安治理、精實金融機構資安作業韌性、發揮資安聯防功能等4面向切入，提出36項資安措施。

邱淑貞指出，「金融資安行動方案」就現有資安再優化精進措施、規畫資安新思維方向等2方面提供指引功能，如檢視資安風險因子與金融監理工具連結有效性、增修訂新興金融科技資安規範，推動一定規模金融機構或純網銀設置資安長等。

邱淑貞說明，「金融資安行動方案」具8大特色，包括型塑金融機構重視資安的組織文化、強化新興科技資安防護、系統化培育金融資安專業人才，建立營運資料保全避風港、資源共享資安應變機制、監控協同體系，以及鼓勵導入資安國際標準、落實復原應變運作機制。

金管會指出，「金融資安行動方案」將自今年起4年分階段推動、每半年檢討成果，並透過公私協力、差異化管理、資源共享、激勵誘因、國際合作等5方式退動，希望能強化金融業資安防護能力，達成安全、便利、營運不中斷目標。

其中，資產逾1兆元的17家銀行及8家保險公司，實收資本額逾200億元的3家證券公司及3家純網銀，合計31家金融機構須在明年底前完成設置副總級以上的高階資安長。目標使所有金融機構在4年內完備資安防護體系，最大容忍服務中斷期間不可超過4小時。

(時報資訊)