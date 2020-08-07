喬山(1736)7月合併營收21.7億元，年增18.2%，前7月營收133.4億元，年增4.3%。7月份營收若排除新併購的富士醫療器，與去年同期營收比較已經轉為正成長，在疫情衝擊下年增轉正，市場復甦力道強勁。健身器材進入旺季，目前商用及家用銷售同時上揚，預估將帶動喬山下半年業績加速成長，營運表現逐季攀高 。

喬山家用健身器材延續前幾個月的成長動能，7月營收月增11%，年增140%。喬山全球自有297間門市及線上購物通路在此波「在家運動」的風潮下，業績快速的增長，喬山也趁勢在各國拓展新的通路，搶攻市場。此外，公司第三季即將推出新改款的Horizon家用產品及互動式線上課程產品，新穎的運動概念及產品設計，未上市就已經有非常高的市場關注度。在整體市場需求強勁，加上新通路及新產品的貢獻下，預計今年下半年家用器材的營收將會持續攀高。

近期的家用器材銷售強勢成長及連鎖健身房陸續回到成長軌道的趨勢可得知，健身運動已然成為生活中不可或缺的一部分，流行疫情的發生更喚醒了人們對運動健身的重視；疫情期間較多人採購健身器材回家運動，疫情和緩之際，人們陸續回到健身房運動。而喬山同時在商用及家用的銷售通路及製造基地佈局完整，目前在台灣廠製造商用機種，再加上中國大陸的二個工廠製造家用及重量訓練產品，新設的越南廠亦已投入量產，對於目前的器材需求能夠彈性調配生產。

(時報資訊)