聯發科(2454)布局5G從手機跨足到電腦及其他領域，與英特爾攜手合作5G個人電腦方案近期取得重要進展，日前通過5G數據機資料卡的開發與認證，邁入關鍵里程碑，成功地將5G體驗帶入下一代個人電腦，首波搭載聯發科5G數據機解決方案的筆記型電腦將於2021年初亮相。

聯發科的T700 5G數據機日前已在實際測試場景中成功完成5G獨立組網(SA)通話對接，朝5G部署的目標邁出重要的一步。此外，英特爾借助在系統整合、驗證和開發平台優化方面取得的進展，除了為用戶帶來卓越體驗外，更將協助OEM合作夥伴提供工程設計開發的支援。

聯發科總經理陳冠州表示，與英特爾的合作見證聯發科技在5G行動運算業務的全面拓展，也為聯發科進軍個人電腦市場開啟了絕佳的機會。憑藉英特爾在個人電腦領域的深厚專業和聯發科技突破性的5G數據機研發實力，將重新定義現代筆記型電腦的使用體驗。

英特爾公司副總裁暨筆記型電腦用戶平台總經理Chris Walker表示，英特爾與聯發科在5G合作案的快速進展，順利於第三季提供客戶5G數據機解決方案。5G將進一步改變我們連網、運算和通訊的方式，藉由在4G時代累積的PC領導地位，英特爾得以提供全球最出色的個人電腦產品。

(時報資訊)