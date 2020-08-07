金管會表示，已核准印尼人民銀行（Bank Rakyat Indonesia）在台設立台北分行，為首家來台灣設立的印尼銀行。這也是續2006年10月核准法國外貌銀行在台辦事處升格為分行以來，睽違近4年再度有外銀來台設立分行。

金管會表示，1895年設立的印尼人民銀行總部設於印尼雅加達，為印尼4大國有銀行之一、亦為印尼首家國有銀行，業務發展著重微型與中小型企業金融，為印尼微型企業金融先驅，在全球各地設有5個海外營運單位。

依據2019年7月銀行家（The Banker）雜誌統計，印尼人民銀行第一類資本在全球排名第128名、總資產排名為印尼第1名，符合外銀分行及代表人辦事處設立及管理辦法第2條所列全球排名前500大的要求。

銀行局副局長黃光熙指出，印尼人民銀行表示，台灣在亞洲市場具重要戰略位置，可掌握區域合作及跨境服務機會，來台申設分行能提供匯兌、企業金融業務及資金管理、通匯銀行等更多元化金融服務，可提高在台灣及全亞洲能見度，有助發展及強化全亞洲市場布局。

黃光熙表示，印尼人民銀行申請在台設立台北分行，主要鎖定承作移工匯兌業務及個金、企金業務。而印尼人民銀行來台設立台北分行，將有助台灣金融市場國際化，對提升台灣及印尼雙邊貿易及投資關亦有正面效益。

(時報資訊)