今年初新冠肺炎疫情爆發後，元大金(2885)收到多家社福團體反映，捐款較去年同期減少2至3成，以元大長期支持的家扶基金會而言，今年1至5月捐款金額就比去年減少3成，新增3,087名需扶助的兒少，募款缺口擴大，需扶助的兒童增加。因此，宣布與全家(5903)便利商店合作印製面額3,000元的「振興經濟愛心卡」，將捐贈給7個社福團體，總金額達1.2億元。

元大金「振興經濟愛心卡」捐贈團體，包括家扶基金會、心路社會福利基金會、中華民國唐氏症基金會、脊髓損傷社會福利基金會、博幼社會福利基金會、孩子的書屋文教基金會及中華民國樂仁全人教育健康促進協會，總計3萬3,334戶扶助家庭，超過10萬受助對象受惠。

總經理翁健表示，集團長期站在公益前線，透過「振興經濟愛心卡」的捐贈，發揮多元價值，做一個有溫度的企業。一來能讓受助的弱勢學童，在暑假沒有學校供應營養午餐的期間，能至便利商店換餐，減輕家庭負擔；其次，受助家庭也可與政府發放的「振興三倍券」搭配使用，購買民生消費必需品，刺激買氣進而帶動景氣循環；元大金透過此次捐贈行動，產生大於1億元的加乘效應，能帶動更多企業與大眾參與。

(時報資訊)