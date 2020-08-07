2020松柏嶺長春慈善賽今天(8/6)在南投名間松柏嶺高爾夫球場完成第二回合後圓滿落幕，日巡現役名將呂文德整場18洞皆par on，出發第1洞雖因3推吞柏忌，卻不影響他之後的好手感，全場打出7鳥、1柏忌66桿(-6)當日最佳成績，以兩回合總桿136桿(-8)逆轉奪冠。這是呂文德繼4月王永樹長春傳承賽(山溪地)、6月中區熱血傳承賽(霧峰) 之後，今年贏得的第3冠。首回合打出68桿領先的林吉祥，今天打出71桿(-1) ，兩回合總桿139桿(-5) ，獲第2名。台灣職業高爾夫協會(TPGA)現任理事長謝錦昇，以兩回合142桿(-2)獲第3名。汪德昌143桿(-1)獲第4名。詹錦鏜144桿(E)獲第5名。

業餘青少年組部分，20歲、暑假過後升上南佛羅里達大學三年級的彭雄，今天打出6鳥、3柏忌69桿(-3)，以兩回合140桿(-4)逆轉贏得冠軍。這是他繼5年前參加富邦長春賽之後，再度在台灣長春職業賽場贏得業餘冠軍。15歲台中國際球場培訓選手張廷瑋，以148桿(+4)獲第2名。

賽後進行頒獎，包括南投縣教育處長陸正威、松柏嶺高爾夫球場董事長林瑞斌、副董事長蔡明德等貴賓，及台灣長春職業高爾夫協會(TSPGA)理事長張德雄、名譽理事長沈忠賢、副理事長張國瑞、翁永田等人，皆蒞臨現場。另外，包括中寮、爽文、清水、永康、永樂、永和、至誠、廣福、土城等9所中寮地區國小校長，全數出席頒獎典禮，致贈感謝狀給TSPGA，由永樂國小校長劉永健代表致詞，感謝長春協會透過舉辦這場中區傳承慈善賽並結合公益，幫助中寮地區的貧困學童。長春協會4年來共捐出新台幣210萬給這9所小學。

松柏嶺球場董事長林瑞斌承諾，明年這場慈善賽會持續舉辦，並說「我希望獎金可以提高，我們董事會再來研議看看 。」TSPGA理事長張德雄說，「協會這項送愛到偏鄉的舉動非常有意義，的確很值得持續舉辦。」冠軍選手呂文德聽到這個好消息後說，「希望到時候我可以衛冕。」

呂文德今天出發前，落後同組林吉祥2桿，落後謝錦昇1桿，與詹錦鏜同桿。決賽輪最終，呂文德66桿，林吉祥71桿，謝錦昇73桿，詹錦鏜74桿。呂文德以3桿勝差逆轉奪冠。他賽後說，本週他還是一貫策略，就是穩扎穩打，成功開上球道，再順利打上果嶺，「今天我全場沒有miss任何果嶺，18洞全數par on 。即使第1洞吞柏忌，我也是par on上果嶺，是因3推所致。」。

呂文德今年狀況一直維持得很好，不僅在長春賽場已經贏得3冠，就算未奪冠的場次也都多能打出紅字佳績。他說，木桿、鐵桿發揮確實稱得上穩定，成績好壞關鍵就在推桿，「而推桿，每天手感不一樣，還有不同球場也是不同情況

。」。

業餘冠軍彭雄說， 5年前國中畢業後赴美讀書，今年暑假過後將升上大三。他說，「5年前還未出國就讀前，我曾參加過富邦長春職業賽，並贏得業餘冠軍，很開心5年後再嚐勝利滋味。」

(中時新聞網)