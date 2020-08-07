台北地檢署偵辦立委集體收賄案，台北地院日前裁准收押禁見包括3名現任立委蘇震清、廖國棟、陳超明在內的7名被告，創下國會全面改選後現任立委遭羈押的首例。由於時機點敏感，外界也關注蘇震清涉賄案是否會影響高雄市長補選？民進黨立委劉世芳坦言，的確有點影響到選情，但並未影響結果。

針對蘇震清收賄是否會衝擊高雄市長補選？陳其邁競選總部4日表示，據綜合媒體報導，民進黨已明快處理，更以最高道德標準來看，盼司法勿枉勿縱。至於對選情影響，要由高雄市民來決定，這是兩回事。

不過，《聯合報》報導，陳其邁4日到美濃朝天五穀廟參拜時，面對記者提問蘇震清涉案是否影響選情，陳沒有正面回應。

劉世芳在政論節目《台灣最前線》上表示，蘇震清涉入收賄案，對高雄補選選情是有一點影響，雖然外界大都認為不影響選舉結果，可是不要忘了，如果現在用低標來看待執政的民進黨的話，年輕人大概不會把票投給民進黨。

前藍委陳宜民接受港媒《中評網》採訪時強調，此事對陳其邁影響較大，因陳其邁之前曾替蘇震清站台，此時蘇震清被收押，也喚醒選民對陳其邁父親陳哲男事情的記憶。整體而言，陳其邁衝擊比李眉蓁來得大。

對於國民黨有意將蘇震清案和陳哲男牽扯一起，借以影響高雄市長補選選情。陳其邁也打破沉默，5日在「館長」陳之漢直播上直言，親情難以割捨，但自己從事任何公職，都用加倍的努力來要求自身，也希望高雄市民能把焦點放在他未來的施政。

(中時新聞網)