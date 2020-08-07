小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（7日）財經重點。

【1】15強爆量大漲 外資狂敲

台股加權指數及市值再雙創歷史新高，成交值也放大至2,600億元，外資回頭小幅買超39億元，據統計，康那香（9919）、聯電（2303）及臻鼎-KY（4958）等15檔個股，6日表現亮眼，呈現價量齊揚，且外資近2個交易日買超逾4,000張，扮演盤面強勢指標股。

【2】10檔Q2獲利大躍進 市場聚焦

上市櫃公司第2季財報即將於下周五（14）日截止公告，伴隨著疫情緩和，各國陸續解封，第2季電子產業多繳出亮麗財報，據統計，台達電（2308）及光寶科（2301）等10檔個股大吸金，第2季獲利大幅優於第一季，三大法人近5個交易日買超達2,000張以上，後市股價不看淡。

【3】大吸睛！6檔上半年已賺逾1股本

全市場上半年壟罩在疫情濃霧之中，但已公佈第二季財報的公司當中，包含大立光（3008）、譜瑞-KY（4966）等6檔個股卻表現吸睛，累計上半年獲利皆賺逾1股本，在台股攻高震盪過程中如獲金鐘罩，底氣十足。

【4】上市市值進逼40兆

台股6日收盤再創高點並直逼萬三，上市總市值挑戰40兆元新紀錄，兩市合計則衝至43兆。台股指數創高歸功於內資護盤及投信勇於買超，八大公股行庫今年以來買超1,310億元，即將超越金融海嘯的1,403億元。分析師認為，外資認錯回補，台股高點不預設立場，2021年衝2萬可以期待。

【5】美淨網行動 五路包抄陸企

美對中持續強化非關稅領域的全方位施壓。路透報導，美國國務卿蓬佩奧美東時間5日表示，將擴大其4月所提出的「乾淨5G網路」行動。

(中時新聞網)