中美晶（5483）今年H1獲利創歷史同期新高，董事長徐秀蘭表示，展望下半年，太陽能的部分不確定因素「超級多」，除了疫情是否會造成再度封城外，多晶矽價格兵慌馬亂，現在多晶矽價格和6月相比已經漲4成，矽晶圓也大幅漲價。太陽能中上游價格上揚還會持續多久，現在誰也說不準。而半導體的部分能見度是比較清楚。整體而言，預期下半年和上半年的差異不大，因為太陽能在中美晶的營收占比僅約1成，其餘9成都是半導體（環球晶）的挹注。

徐秀蘭表示，中美晶業務分2部分來看，在半導體方面，下半年半導體業務下半年可望略優於上半年，但依仍有匯率、疫情、美中貿易戰等變數，加上11月美國總統大選等，不可控制的因素仍然很多！至於太陽能業務，太陽能困難比半導體大，首先是第二季遇到的封城，很多海外的模組和電廠沒有辦法動，接著2周前又有新疆多晶矽廠爆炸，造成多晶矽與矽晶圓報價大漲，但漲到電池時就不是很容易可以反應上游的漲價。所以電池價格拉不上來，就會變成賠現金在賣。在這樣的情況下，中美晶就不會積極去爭取賠現金的生意。新疆多晶矽廠爆炸產能回填是長期或短期的影響，目前還看不出來。就算新彊的產能全都不算，全球的太陽能多晶矽也不會缺貨，而造成成本上漲，是疫情影響運輸成本的增加，例如關稅等，所以產能不是一公斤等於一公斤，現在還有些兵慌馬亂。但太陽能長期來看，綠色能源就是要走的路，連台積電都申請成為全球再生能源倡議組識（RE100）的企業，這不只是台積電而且還是國際的潮流，愈是高科技愈是吃電怪獸的公司，愈要有綠色能源的承諾。

中美晶2020年第二季財報，合併營收150.38億元，季減1.57%；歸屬於母公司的稅後淨利為15.16億元，季增9.5%，每股純益（EPS）2.59元。今上半年累計中美晶合併營收為303.15億元，年減11.3%；不過在去年卸下太陽能多晶矽合約後，今年累計上半年歸屬母公司淨利29億元，已超越去年整年度22.48億元水準，創下歷史新高，每股純益4.96元。

(時報資訊)