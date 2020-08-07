不動產代銷產業龍頭海悅（2348）7月合併營收3.6億元，創單月歷史新高，前7月合併營收15.52億元，與去年同期相較成長167.65％。海悅進一步表示，合理總價的首購、換屋市場依然熱絡，尤其在低利率時代，租不如買的購屋誘因強烈，是推升業績穩健成長的主因。

展望下半年，海悅將持續整合線上線下資源，提供建案完整資訊，公司今年全台預計推案量高達1000億元，至目前為止已銷售約400億元，下半年陸續進場銷售的建案將有台北市《敦南御所》、《宏璟帝璟苑》、《川騰仰士林》、新北市《合環新店案》、《新潤心城》、《新潤莫內花園》、桃園市《麗晶花園廣場》、新竹《建林工業-新竹之森》、《竹科匯》、台南市《達麗國家強棒》以及高雄市《和陸寓邸》等建案，以期全台建案買氣穩健，全年營運展望正向。

海悅去年發行國內第一次有擔保可轉換公司債，截至今年7月31日轉換率為94.12％（已轉換4706張），公司並於7月2日公告提前贖回，贖回期間至8月21日止，以期穩當財務比例，健全資本結構；為規劃多向的資金來源，海悅決議發行國內第二次「無」擔保轉換公司債，發行總額上限新台幣6億元整，已經金管會證期局審核，於7月6日核准生效。

(時報資訊)