懸日美景即將在今（7日）登場！中央氣象局指出，從今日開始到8月12日，民眾一連6天都能親眼目睹，只要沒有白雲遮蓋，就能在台北市街頭輕鬆欣賞，並且用手機就能拍下難得一見的美景。

中央氣象局表示，台北市峨眉街（西寧南路以西），以及與忠孝東西路（新生高架以西）等路段，分別於8月7至9日、10至12日兩個時段的傍晚，民眾將可在無雲遮情形下觀看到懸日景象。

不過氣象局也提醒，懸日雖然是夕陽，但有時太陽光還是很強，久視時應備深色太陽眼鏡保護眼睛，以免強光對眼睛造成傷害。另外，民眾在街道觀賞懸日時，也應該要特別注意交通秩序的維持、自身的安全。

峨眉街（西寧南路以西）

8月7日 18：02至1：22

8月8日 18：04至18：24

8月9日 18：07至18：27

忠孝東西路（新生高架以西）

8月10日 17：59至18：19

8月11日 18：02至18：22

8月12日 18：04至18：24

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(中時新聞網)