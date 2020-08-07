起駕後將一路南巡，行程貫穿台南市、嘉義縣12個鄉鎮市、48家廟宇。（張毓翎攝）

縣長翁章梁、立委翁重鈞、蔡易餘及布袋鎮長陳鳳梅等人也參與起駕儀式。（張毓翎攝）

今晨6時許，南巡北狩委員會主委蘇良山等人點燃3發起馬炮。（張毓翎攝）

嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟已有180多年歷史，今年首次辦理「南巡北狩」奠安綏境會香，遶境嘉義至台南12個鄉鎮市，主祀之游天王、九龍三公、尹府千歲於今晨6時許起駕，從正殿緩緩向外前進，信眾雙手合十圍繞在神轎四周，在隆隆鞭炮聲中，展開6天5夜的巡狩遶境。

新塭嘉應廟每年農曆3月27日以「衝水路、迎客王」慶典，吸引上萬名信眾參與，去年慶典結束後，廟方獲尹府千歲降旨辦理「南巡北狩」，當時信眾紛紛詫異，直到新冠肺炎疫情爆發後，才了解尹府千歲預知疫情即將發生，要出巡保佑民眾。

縣長翁章梁、立委翁重鈞、蔡易餘及布袋鎮長陳鳳梅等人也參與起駕儀式；翁章梁擔任頒旨官上率台頒授玉旨、帥印及尚方寶劍，恭請主帥引府千歲上轎，他表示，「南巡北狩」奠安綏境對地方來說是大事，祈求尹府千歲庇佑遶境中一切平安。

今晨6時許，南巡北狩委員會主委蘇良山等人點燃3發起馬炮後，鳴炮敲鐘哨角聲齊響，游天王、九龍三公、尹府千歲神轎依序起駕出發，廟內、外信眾雙手合十虔誠恭送神明啟程，場面莊嚴肅穆。

起駕後將一路南巡，行程貫穿台南市、嘉義縣12個鄉鎮市、48家廟宇，今日將駐駕青鯤鯓朝天宮，預計於8月12日（農曆6月23日）回鑾安座，安座典禮將於新塭嘉應廟舉行。

(中時 )