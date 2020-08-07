市場持續關注新一輪刺激法案進展，美國上周申請失業救濟金人數降幅優於預期，在科技股強勢領漲下，周四那斯達克指數收盤登上11000點關卡，終場除費半指數小跌0.12%，其餘三大指數同步呈現上漲，漲幅介於0.64%~1.00%之間，台積電ADR下跌1.37%；聯電ADR上漲達7%。

周四權值指標股台積電、聯發科、大立光、鴻海全數上漲，支撐指數呈高檔震盪格局、持續站穩在5日線之上，終場加權指數上漲111.2點，收在12,913.5點，漲幅為0.87%，成交金額為2601.61億元，目前已連續三個交易日上漲，籌碼方面，周四三大法人合計買超31.72億元：外資買超38.89億元、投信買超4.38億元、自營商賣超11.54億元。

以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價漲量增，價量配合得宜有利多方行情延續，後續短線上攻勢若休息、回測5日線，不宜帶量。

(2)、均線：目前指數守穩在5日線(約12,721點)、10日線(約12,635點)之上，目前短、中、長期均線呈多頭排列，短線上可以5日線作為支撐。

(3)、技術指標：KD呈黃金交叉，K值站穩60之上，有利多方。

櫃買指數周四表現與加權指數不同調，早盤走高後由紅翻黑，終場下跌0.52%，收在166.11點。櫃買指數自7月29日起已連續六個交易日上漲，獲利了結賣壓須做消化，短線下檔可以月線(約164.9點)作為支撐。

觀盤重點，周四加權指數續漲，主要功臣為多檔權值股走強挹注多方動能，目前多方仍有再次挑戰13,000點大關的企圖心，但留意越臨近13,000點，中小型股波動可能率先放大，現階段類股輪動快速，可適度將股價位階處於高檔之持股，換股至營收表現佳、回測短期均線不破、股價基期相對低之趨勢成長股，後續選股方向，可關注5G受惠股、半導體、運動風、生技醫材，及不受匯損干擾之營建、食品類股。

(時報資訊)