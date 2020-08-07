《店頭市場》意德士科技通過上櫃審議 08:352020/08/07 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃檯買賣中心上櫃審議委員會通過意德士科技(7556)申請上櫃案。 意德士科技公司主要從事半導體晶圓前端製程設備零組件之製造、代理、銷售及提供零組件維修服務，申請時資本額1億8500萬元，董事長為闕聖哲，推薦證券商係永豐金證券及玉山證券；意德士科技公司108年度合併營業收入為3億8316萬元，稅後盈餘為6868萬7000元，每股盈餘為3.8元；109年第1季合併營業收入為9758萬3000元，稅後盈餘為1764萬6000元，每股盈餘為0.95元。 (時報資訊) #意德士科技 #零組件 #合併營業收入 #稅後盈餘 #每股盈餘 也許您會感興趣 推薦閱讀 《科技》福芯科技轉型醫療新創 產品認證通過積極搶市 08:012020/08/07 財經 《業績-資訊服務》精誠Q2營收、獲利創同期高 08:012020/08/07 財經 晶華、漢來 力守上半年獲利 04:102020/08/07 證券．權證 《電腦設備》凌華Q2獲利近9季低點 H2逐季看升 08:012020/08/07 財經 上銀台表科獲外資調升評價 04:102020/08/07 證券．權證 網路遊戲飆風 鈊象上季賺逾一個股本 04:102020/08/07 產業．科技 預約比台積電成長大個股 09:002020/08/07 財經 需求旺 錸寶Q3拚兩位數成長 04:102020/08/07 證券．權證 《業績-電子零件》信錦上半年獲利創同期新高 8月起營收步步高升 09:092020/08/07 財經 雙循環發展突圍中美貿戰 04:102020/08/07 論壇廣場 財經熱門新聞 照片被曝光！遭影射手握15億彩券 台新正妹喊冤 - 財經 不爽川普偷竊TikTok 陸官媒4字嗆爆老美 - 財經 追上台積電7奈米？陸晶圓龍頭研發進度曝光 專家大驚 - 即時 看「大金剛」台積電勝者全拿！謝金河報明牌 點名4檔 - 財經 老美這波猛追殺大陸 港媒爆川普最驚恐內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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