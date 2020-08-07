Gettin' a little spicy... 🌶 Devin Booker with some words for the #Pacers' bench at the end of that half. 👀



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說起NBA復賽後的最「熱」球隊，戴文布克領軍的太陽當仁不讓！太陽、溜馬兩支賽前同拿復賽3戰全勝球隊7日正面對決，靠著艾頓23分、10籃板，布克也拿20分、10助攻，太陽114比99輕取溜馬，勇奪4連勝，也升西區第10。

千萬別小看太陽在復賽的不敗之身，靠著這波4連勝，太陽從西區第13升到西區第10，距離西區第8灰熊還剩2場勝差，跟西區第9拓荒者之間勝差也只有1場，這也是太陽自從2018年12月以來首次4連勝，布克生涯首次4連勝。

布克自然相當重視7日這場比賽勝利，甚至激動到中場休息時間走進休息室時，跟溜馬板凳席球員爆發口角衝突，要不是前隊友華倫把他拉開，衝突恐將擴大，結果帶起太陽下半場一波誇張21比0猛攻，直接把溜馬打到毫無還手餘地。

前3場排名賽攻下119分創下溜馬隊史紀錄的華倫，7日碰上自己前東家太陽，表現不如先前出色，全場20投7中，貢獻16分、11籃板，溜馬目前42勝27敗，仍居東區第5，距離東區第4熱火只有1場勝差，想要追上仍有機會。

(中時 )