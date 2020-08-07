從7月中就已經開始出現的英仙座流星雨，比之前的寶瓶座流星雨還要盛大，預計極大期將是8月12、13日兩天，中央氣象局表示，每小時預估可能出現100顆流星！平均算下來，每分鐘可以許願的機會超過一次，真的是太棒了！

氣象局指出，英仙座流星雨今年的持續時間為7月17日至8月24日，這段期間每天入夜後至日出前，搜尋無雲遮蔽的天區，看到流星的可能性都很高。台北市立天文館則表示，英仙座流星雨的極大期剛好碰到下弦月，必須把握晚間10點至午夜這段時間觀賞，以免觀測受到月光影響。

（圖／中央氣象局）

台北市立天文館為了讓民眾更加容易觀賞，特別在梨山地區的福壽山農場、陽明山國家公園外、蘭嶼鄉的東清國小架設高畫質暗空攝影機直播，民眾可上網觀看。南瀛天文館將於8月12日晚間6時30分舉行流星雨講座，包括望遠鏡觀測、星空導覽、星象劇場等活動，讓民眾欣賞流星雨的同時，也能增加天文知識。

（圖／台北市立天文館）

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(中時新聞網)