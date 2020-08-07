夏天氣溫狂飆，許多人喜歡吃壽司和冷食，但壽司的熱量其實很驚人，營養師高敏敏開玩笑說，下次不要比誰疊的盤子高？改算算熱量誰高，她也透露，自己最愛的是鮭魚，滿滿的魚油口感超讚，但在握壽司系列中，熱量居冠的竟不是鮭魚，而是玉子燒。

夏天到了，許多人愛吃壽司，但常常小小一口，就是破百的熱量，營養師分析常見的幾款壽司的熱量，肥嫩的鮭魚竟不是冠軍。（圖／高敏敏營養師提供）

營養師高敏敏在臉書分享，旋轉壽司還在比盤子疊的高？下次請直接算熱量，並透露自己最愛的是鮭魚系列，滿滿的魚油口感超滿足，另也建議追求健康的民眾，選能看到食物原型，也就是能看到前世今生的，例如鮮蝦、鮭魚、鮪魚和小章魚。

高敏敏也分析「常見壽司的熱量」表示，握壽司系列，熱量第一名的是玉子燒135大卡，接著分別是醋烤鯖魚118大卡、鮭魚95大卡、蟹風味棒82大卡、鮮蝦72大卡以及蒲燒星鰻70大卡。

高敏敏說，軍艦壽司的熱量由高到低，分別是鮪魚沙拉 168大卡、小龍蝦沙拉 124大卡、鮭魚子 85大卡；燒炙系列則是焦糖鮭魚肚 75大卡、鹽蔥海老 65大卡；卷類冠軍熱量超驚人，是堅果稻荷350大卡、旗魚鬆細卷162大卡，而蘆筍手卷僅35大卡。

最後高敏敏也分享生魚片的熱量，鮭魚100大卡、鯛魚45大卡。並補充說明，追求健康的人，可以避免吃加工過的食品，像是魚鬆、蟹棒和沙拉等，熱量會比較高。

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(中時新聞網)