基隆要塞司令部眷舍開放參觀，並以沙灣Villa為主題超吸睛。（吳康瑋攝）

基隆市政府觀銷處推出文化觀光新品牌，由近期修復完成的市定古蹟要塞司令部校官眷舍打頭陣，市府指出，因為過去在古蹟前方曾經是大沙灣海水浴場，因此以「沙灣Villa」為主題推出各種藝術裝置，於7日起開放民眾免費參觀。

觀銷處長曾姿雯表示，約百年前，要塞司令部校官眷舍前方曾是全台歷史上第一座海水浴場「大沙灣海水浴場」所在地，當時海水浴場設立後引起轟動，搭配海泳教育的推行，許多遊客慕名而來，是台灣夏季遊樂聖地，帶動觀光休閒風潮。

曾姿雯指出，市府推動的「大基隆歷史場景再現整合計畫」，不僅保存修復歷史空間，更也將基隆在地許多的故事，都一併保存下來，這次「沙灣Villa」以要塞司令部眷舍為主角，打造以「沙」元素為核心的互動性裝置，其中包含「與浪之間」、「海浴走廊」和「沙時間」等藝術裝置，並搭配Line官方帳號的線上互動機制，以虛擬歷史人物透過對話的方式，向市民分享該場景記憶故事，邀請民眾一同前來體驗，聆聽過去基隆歷史場景故事。

基隆要塞司令部校官眷舍開放時間為週三到週日，六、日開放時間為10點到下午17點，週三到週五為13點到17點，詳情上臉書「基隆旅遊網」查詢，市府邀請民眾一起透過趣味的互動體驗，聽見基隆歷史場景過去的故事，也以科技互動創造新穎的基隆在地旅遊體驗。

(中時 )