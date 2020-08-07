主要科技股上揚、最新公布的請領失業給付數據優於預期，以及投資人憧憬新一輪財政激勵方案，周四美股開低走高，終場那斯達克指數首度收在11,000點大關。

周四收盤，道瓊工業指數漲185.46點或0.68%，為27,386.98點，距離2月創下的歷史高點還差7%。標普500指數收漲21.39點或0.64%，為3,349.16點，距離2月創下的歷史高點僅約1.3%。標普500指數與道瓊指數均連續第5天收高。

那斯達克指數收漲109.67點或1%，為11,108.07點，連漲第7天，並首度突破11,000點大關。

標普11大類股漲跌互見，以通訊服務與科技股表現最佳，分別收漲2.45%與1.46%。

重量級科技股上揚，帶動美股走高，蘋果收漲3.49%、臉書漲6.49%，網飛漲1.4%，亞馬遜與微軟分別漲0.6%與1.6%。這幾檔明星股是推動華爾街股市脫離3月谷底的核心力量，且表現都遠優於標普500指數。

美國參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）接受媒體訪問時表示，議會對於激勵法案的規模仍然意見分歧。參議院共和黨議員透露，如果到周五還無法就新一輪新冠紓困振興法案達成協議，那就不會有協議。但分析師表示，投資人未必認真看待這個最後期限，市場仍普遍相信美國政府一定有所作為。

(時報資訊)