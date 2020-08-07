美國衛生部長將於9日來訪，傳出不需要先被隔離14天，引發社會疑慮，對此國民黨立委葉毓蘭也表達憂心，直言這些外國高官來訪反而比一般民眾來更危險。她也希望對方要來，就請把藥或疫苗帶來。

葉毓蘭今天接受POP撞新聞專訪時指出，現在外國高官尤其危險，因為他們肆無忌憚，覺得就算感染，最好的醫療資源都會用在他身上，就像英國首相、巴西總統、美國白宮顧問、美國俄亥俄州州長都曾確診，越接近川普的人可能風險越高。中華民國是民主法治國家，法律之前人人平等，從境外入境應隔離14天的政策應人人適用。

葉毓蘭也不解，為什麼美方部長如今要親自來台灣，希望他要來最好把藥或疫苗帶來。我們之前每周供應美國10萬片口罩，換取保留防護衣原料，結果還是要用錢買下那些原料。最近雖有台北法案、美國衛生部長來訪，希望美方不要都只是口惠，給實質的，和中華民國恢復邦交，或者簽署自由貿易協議。川普鼓勵其他友邦和我們加強關係，怎麼不以身作則？

葉毓蘭指出，我們本來要買無人偵察機買不到，現在美國一口氣要賣我們4架，路透社都認為此舉可能激怒大陸。希望美國多給我們實質保證，賣無人機給我們，我們還要籌6億美金，只有增加風險 ，現在我們已經進入國家不安全階段。

對於美國衛生部長來訪，葉毓蘭希望蔡政府三思，蔡總統等跟他見面的人，除了戴口罩還有甚麼防護設備？新冠病毒潛伏期可能很長 ，國家領導人這次恐面臨病毒威脅，不可不慎。

(中時 )