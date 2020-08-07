自從今年6月高雄前市長韓國瑜遭到罷免後，高雄市代理市府在市政上頻頻爆出瑕疵，更讓許多韓粉想念當年韓市府的「黃金團隊」，而昨晚前高雄市民政局長曹桓榮在臉書上貼出韓國瑜市政團隊聚餐的畫面，讓無數韓粉紅了眼眶，直呼「好想念你們！」

水溝髒亂、路面不平、天坑四起、雜草叢生、路燈沒電，臉書粉專「care高雄」接受民眾投稿檢舉，舉發了大量高雄市代理市府市政不力的亂象，也讓許多高雄市民感嘆，當年韓市府團隊帶來的「燈亮、路平、水溝通」的市容環境已經不在。

而昨天網上前高雄市民政局長曹桓榮在臉書上貼出兩張韓國瑜市府團隊聚餐的畫面，表示「老同事好戰友相聚話家常，關心高雄市的未來與願景」；這畫面讓無數韓粉憶起滿滿的回憶，，直呼好想念當年努力的韓團隊，表示「好開心看到市府團隊人員，謝謝您們的付出，帶給我們前所未有的幸福感」、「單飛不解散，我們想念你們」、「期待主帥和最佳團隊能很快合體，組成最優的戰隊。」

(中時新聞網)