原藝名「葡萄姐姐」的女星米可白昨(6日)鬆口認了和身家千億的「尾牙大王」謝銘杰4年婚姻去年告終，米可白2014年雖嫁入豪門，但家中開糕餅店的她其實有段辛苦過往，過去她為扛家計北上工作，父親心疼要她累了就回家，讓她淚崩，獨立的性格也使她婚後即使有老公送上的無限制副卡，也不太敢用。

34歲米可白2004年參加兒童台選拔賽出道，2010年離開兒童台用米可白藝名重新出發，過去她上節目透露家中經濟狀況不好，母親曾賣冰箱為了支付她學費，讓她下定決心高中畢業要來台北打拚，當兒童台姐姐時底薪1萬，日薪只有800元，有次存款只剩900元提不出來，還請朋友幫忙匯100元給她，湊了1000元才順利領錢。

米可白也說，離開家前曾放話要賺大錢，未料初期頻頻受挫，她雖不肯跟父母說，但雙親都知情，有次父親忍不住跟她說：「如果妳累了就回家」，讓她瞬間潰堤，後來她賺了錢特別買高級燕窩寄回家，以為父母會開心，爸爸卻不捨她花錢，竟氣到扔到外面，後來還是媽媽偷偷撿回家。

米可白嫁給謝銘杰後，一度曾被大家開玩笑改稱呼為「總裁夫人」，她則急忙撇清說：「我老公是億萬富翁，我自己可沒有喔」，今年6月米可白透露老公有給她無限制副卡，然強調自己有賺錢、花錢慾望不高，只有家用才會刷副卡，買自己的東西大部分還是自己買單。

(中時新聞網)