台中知名「盛唐中醫」驚爆使用「禁藥硃砂」，害16人鉛中毒，包括前台中市議長張宏年全家！開藥的盛唐院長呂世明坦承誤用硃砂入藥，提供盛唐硃砂的藥商也曝光，但藥商澄清表示，盛唐這兩年以製作端午香包為由，購買共1.2公斤的硃砂，還特別交代「不能內服，也不能入藥」，才賣給盛唐，對於造成鉛中毒，深感抱歉。

這家提供盛唐硃砂的中藥商位於台中，據了解，老闆幾年前買下30萬藥材庫存，其中包括這次賣給盛唐的「硃砂」，因硃砂被列為禁藥，平時都放在倉庫，後來盛唐員工連續2年來買硃砂當香包，但有特別交代「外用不能內服，也不能入藥」，由於盛唐是老主顧，且保證只做香包才會出售。

據「自由時報」報導，盛唐去年10月買600公克硃砂，今年6月又購入600公克，這兩次一共買了1.2公斤，至於硃砂為何會有鉛丹造成重金屬過量？中藥商認為，老闆自己磨的硃砂，不曾懷疑硃砂成份，但鉛中毒事件爆發後，他也懷疑硃砂與鉛丹顏色相近，就特別去買了鉛丹作比對，發現該批硃砂不如正常般暗紅，懷疑可能被混摻鉛丹。

(中時新聞網)