The Greak Freak was UNLEASHED against the Heat. pic.twitter.com/Uohel0WGSW — Milwaukee Bucks (@Bucks) August 6, 2020

揮別前役爆冷遭籃網擊敗陰霾，公鹿7日把所有悶氣出在熱火身上，靠著「字母哥」阿提托康波與米德頓各有33分進帳，公鹿克服一度落後到23分劣勢，最後以130比116逆轉撲滅熱火，目前55勝14敗，確定提前鎖定東區第1種子位置。

公鹿上半場打得並不理想，除了一度落後達23分，打完上半場，仍以56比73落後熱火17分，沒想到下半場一開始突然爆發，打出誇張20比5攻勢追上，甚至末節不僅取得超前，還把領先差距擴大到兩位數，終於找回東區龍頭霸氣。

阿提托康波全場投17中13，其中兩分球是誇張的13投全進，貢獻33分、12籃板及4助攻，米德頓也拿33分、8助攻與6籃板，米德頓賽後不禁開玩笑抱怨，「阿提托康波告訴我，當他被包夾，可以把球高吊給他，害我當場傻住。」

不過公鹿7日逆轉擊退的熱火，並未拿出完整戰力應戰，吉米巴特勒、卓拉吉奇兩大主力都被安排輪休，表現最好的反而是鄧肯羅賓生(21分)、希洛(20分)兩名菜鳥球員，熱火目前排在東區第4，距離東區第3塞爾提克還有2.5場勝差。

(中時 )