創見資訊（2451）董事會通過2020年第二季合併財務報表，第二季單季合併營收24.9億元，相較上季減少22.8％。營業利益3.1億元，相較上季減少25.7％，稅後淨利2.65億元，相較上季減少43.0％；每股盈餘為0.62元。

回顧今年第二季，總體環境受疫情影響情勢嚴峻，雖中國市場已恢復動能，然其他國家因封城管制阻斷物流及金流，不利銷售，尤以外銷通路市場影響最鉅；創見依循穩健經營原則，依據當地市場實際需求合理安排出貨，同時更加嚴格控制信用管理，避免不必要的損失；在庫存及訂價合理安排下，即便跌價的環境仍保持23％平均毛利率及12％營業利潤率。

此外，在產品規劃方面，除了與關鍵供應商密切配合，掌握最新顆粒世代演進及製程技術發展，同時也投入研發較具價格競爭力的產品，因應部分客戶著重成本考量，給予不同的解決方案，供客戶參考選擇。

展望未來，在外銷通路市場，各國陸續解封，期許銷售動能逐步恢復，回復至過往水平；而專案及工業應用市場仍是發展主軸，如近期蓬勃發展的5G項目，以及因應疫情所需的各類醫療設備，創見均已掌握先機，積極合作導入，預期下半年將能展現更好的營運及獲利表現。

(工商 )