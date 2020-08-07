台股距萬三關卡近在咫尺，7日加權指數開低在12,901.43點，權值電子股台積電（2330）開在433.5元，呈現小跌，台股走勢暫時在盤面下震盪。

美股三大指數6日全面上漲，其中，那斯達克指數今年以來第32次創下收盤新高站上11,000點，距離上次突破10,000點大關，僅經過40天的時間。

道瓊工業平均指數8月6日終場上漲0.68％（185.46點）、收27,386.98點。

那斯達克指數上漲1.00％（109.67點）、收11,108.07點。費城半導體指數下跌0.12％（2.62點）、收2,204.94點。

群益投顧指出，短中期而言，預估台股為上檔有壓、下檔有撐的區間整理但仍持強的結構。

美國新一輪財政刺激方案箭在弦上，但科技股財報挹注可能近尾聲。短線可能的發展是，在美股財報挹注近尾聲下，美新一輪刺激方案出爐，可能出現短線利多出盡的震盪。

主流類股部分，盤面以口罩相關為主的泛防疫概念股表現最為強勢，電子次產業缺乏明顯強勢族群，有業績題材、具基期優勢的二線電子業績股擇強介入為宜。

(工商 )