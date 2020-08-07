鑄件大廠永冠-KY因全球風電產業景氣明顯復甦，對風電能源鑄件需求強勁，抵銷產業機械及注塑機出貨及訂單下滑的衝擊，7月出貨噸數17,501噸、合併營收達8.02億元，雙雙改寫單月新高。

永冠主管表示，全球風電產業景氣熱絡，帶旺永冠風電能源類鑄件出貨持續暢旺，7月出貨噸數17,501噸，年成長24.89％；7月合併營收8.02億元，年增幅19.04％。前7個月出貨噸數88,081噸，年微增0.92％；前7月合併營收人民幣13.64億元，年增4.36％，但囿於新台幣匯率升值，折合新台幣40.68億元，年減2.6％。

永冠主管指出，第三季風電能源類鑄件訂單續增，抵銷產業機械及注塑機訂單下滑部分，每月出貨目標訂為16,000噸以上，第三季出貨優於第二季，今年出貨噸數目標暫定18～19.6萬噸。

永冠主管表示，永冠第二季提撥部分獲利，發放員工獎金，致使第二季EPS為1.82元，足以彌補第一季每股虧損1.06元，上半年轉虧為盈，EPS為0.75元。

法人預估，永冠第三季出貨噸數、合併營收及獲利，均優於第二季。

(工商 )