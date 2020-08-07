冠德建設月前正式獲選為新北市第一件環狀線捷運站聯開案的最優申請人-秀朗橋站捷運聯合開發案，今（7）日早上，正式與新北市府簽約。冠德建設董事長馬志綱表示，將開發為20樓高的辦公大樓，預計2025年完工。

今（7）日舉辦的簽約儀式，由新北市長侯友宜、冠德建設公司董事長馬志綱共同主持，正式啟動共構開發計畫，將打造地上20層樓、地下5層的商辦大樓。

新北市長侯友宜表示，新北市政府全力推動新北環狀線土地開發作業，秀朗橋站開發案為新北市府首件自行辦理的捷運土地開發案，經由資格、規格及價格三階段評選程序，冠德建設公司為最優申請人。透過捷運場站開發，創造就業機會，帶動捷運沿線區域經濟發展，打造安居樂業的新北捷運生活圈。

冠德建設董事長馬志綱表示，冠德企業長期致力於發展軌道經濟，累積豐碩的捷運聯開案經驗與成果，其中更有多個位於新北市，持續推動捷運沿線周邊發展。

馬志綱表示，看準中和、新店產業聚落以及不斷移入的人口，期待秀朗橋站聯合開發案在與新北市政府、捷運工程局的攜手合作下，透過商辦大樓的興建，引入企業及就業人潮，活絡商業活動，推動都市發展。

新北環狀線秀朗橋站位於中和區景平路，總樓地板面積約13,700坪，將打造地上20層樓、地下5層的商辦大樓，規劃一般辦公室共246戶、面積為30~90坪可彈性合併使用，並規劃7戶店面，預計2025年完工。

(工商 )