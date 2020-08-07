紐約曼哈頓7月公寓簽約量年減逾五成 09:152020/08/07 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐約曼哈頓7月公寓簽約數量減少逾半，同期間許多郊區房屋交易卻增加一倍，凸顯受疫情影響，紐約民眾今夏持續從市區流向郊區。 根據Miller Samuel與Douglas Elliman的報告顯示，曼哈頓7月公寓簽約量較上年同期減少57%。其中公寓售價4百到1千萬美元件數更是大減逾超過75%。 不過像是被視為紐約人避暑勝地的漢普頓，住屋簽約量則增加一倍到267件，Westchester的簽約量也倍增至987件。 (工商 ) #簽約 #紐約 #曼哈頓 #公寓 #增加一倍 也許您會感興趣 推薦閱讀 國票證主辦 鈺齊五KY競拍 創紀錄 04:102020/08/07 全球財經 巴里克 擬改紐約當主場 04:102020/08/07 全球財經 柯政碰壁 近半學校拒設智慧販賣機 04:102020/08/07 地方新聞 網路遊戲飆風 鈊象上季賺逾一個股本 04:102020/08/07 產業．科技 商品期貨趨勢專欄－美元疲弱 Hold住原油價格 04:102020/08/07 證券．權證 貝佐斯再拋亞馬遜股票 抱走24億美元 04:102020/08/07 財經要聞 7月房市連五紅 下半年續旺 「房價就像變了心的女友、回不去了」 04:102020/08/07 財經要聞 冠德簽下新北環狀線秀朗橋站捷運聯合開發案 09:172020/08/07 財經 7月CPI連6跌 無通縮疑慮 04:102020/08/07 財經要聞 MLCC雙雄 7月營收飆升 04:102020/08/07 財經要聞 財經熱門新聞 不爽川普偷竊TikTok 陸官媒4字嗆爆老美 - 財經 追上台積電7奈米？陸晶圓龍頭研發進度曝光 專家大驚 - 財經 1分鐘讀財經》15強爆量大漲！外資2天狂掃逾4千張 - 財經 老美這波猛追殺大陸 港媒爆川普最驚恐內幕 - 財經 《生醫股》康友總經理早上辭職 財務長、會計師晚上說BYE - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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