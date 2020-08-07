紐約曼哈頓7月公寓簽約數量減少逾半，同期間許多郊區房屋交易卻增加一倍，凸顯受疫情影響，紐約民眾今夏持續從市區流向郊區。

根據Miller Samuel與Douglas Elliman的報告顯示，曼哈頓7月公寓簽約量較上年同期減少57%。其中公寓售價4百到1千萬美元件數更是大減逾超過75%。

不過像是被視為紐約人避暑勝地的漢普頓，住屋簽約量則增加一倍到267件，Westchester的簽約量也倍增至987件。

(工商 )