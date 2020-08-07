百仕通斥資47億美元收購家譜提供商Ancestry.com 09:152020/08/07 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 百仕通集團（ Blackstone）6日同意以47億美元，從對手手中買下家譜提供商Ancestry.com。 1996年成立的Ancestry.com目前在全球30國約有逾3百萬付費客戶，年營收約10億多美元。該公司是全球最大DNA服務提供者，讓客戶可以追蹤他們家譜與辨識遺傳健康危險，並把測試結果寄到家中。 百仕通希望透過這項交易，能讓在疫情期間留在家中的消費者，能多加利用該網站提供的服務。 (工商 ) #全球 #百仕通 #家譜 #Ancestry #com 也許您會感興趣 推薦閱讀 觸控雙雄7月營收不同調 宸鴻重返百億元 業成跌破百億元 10:082020/08/07 財經 印尼人民銀行來台設分行 獲准 04:102020/08/07 金融．稅務 台股、房市旺！MEISSEN壁畫收藏倍數增 年度特展詢問度超高 11:042020/08/07 財經 《金融》AI金融科技協會成立 打造創新產學平台 11:082020/08/07 財經 深化產學合作 康和證券參與AI金融科技協會 12:112020/08/07 財經 新壽 奪CHR健康企業公民銀獎 04:102020/08/07 產業特刊 傳微軟收購TikTok業務擴大至全球 母公司說話了 12:292020/08/07 國際 巴里克 擬改紐約當主場 04:102020/08/07 全球財經 培育更多台積電 政院將砸1500億 04:102020/08/07 財經焦點 斥資1.3億元 白色海豚屋明啟用 04:102020/08/07 地方新聞 財經熱門新聞 追上台積電7奈米？陸晶圓龍頭研發進度曝光 專家大驚 - 財經 照片被曝光！遭影射手握15億彩券 台新正妹喊冤 - 財經 川普放利空警報！陸港股重挫 台股殺逾百點 - 即時 - 工商 台積電碾爆死敵 他4字揭背後強大武器 - 財經 看「大金剛」台積電勝者全拿！謝金河報明牌 點名4檔 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。