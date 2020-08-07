百仕通集團（ Blackstone）6日同意以47億美元，從對手手中買下家譜提供商Ancestry.com。

1996年成立的Ancestry.com目前在全球30國約有逾3百萬付費客戶，年營收約10億多美元。該公司是全球最大DNA服務提供者，讓客戶可以追蹤他們家譜與辨識遺傳健康危險，並把測試結果寄到家中。

百仕通希望透過這項交易，能讓在疫情期間留在家中的消費者，能多加利用該網站提供的服務。

(工商 )