投資人縮手觀望美國新一輪紓困振興方案的協商進展，以及全球最大商品交易商嘉能可（Glencore）停發股利的消息拖累倫敦股市走低，周四歐洲股市收黑。

周四歐洲STOXX 600指數下跌0.73%，收在362.49點。倫敦富時100指數大跌約1.3%，收在6,026.94點。

嘉能可率產業之先，宣布取消派發股利的計畫，並表示削減債務將成為優先選項，嘉能可股價大跌8.08%，拖累歐洲礦業股指數重挫2.5%。世界主要能源石油公司BP、荷蘭皇家殼牌與道達爾跌幅介於2%～3.8%。

獲西門子上漲支撐，德國股市相對抗跌，終場小跌0.54%。西門子看好未來幾個月訂單與營收將有所改善，股價收漲1.6%。愛迪達營運展望樂觀，股價收漲1.9%。

此外，法國CAC 40指數跌0.98%，義大利富時MIB指數跌1.34%，西班牙IBEX 35指數跌1.16%。

(時報資訊)