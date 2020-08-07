由於客戶庫存去化結束，信錦企業(1582)營收可望自8月起回升，在Monitor品牌客戶重啟拉貨下，信錦營收可望自8月起逐月走高至11月，信錦表示，7月為營收谷底，第4季業績可望比第3季好，若匯率能維持穩定，下半年獲利有機會與上半年相近，全年獲利可望挑戰上市以來新高。

遠距辦公、數位學習及電競遊戲趨勢帶動客戶回補庫存拉貨需求，信錦第2季合併營收為26.8億元，年增26%，季增56%，創下單季歷史次高，受惠於營收規模增加及產品組合較佳，單季合併毛利率約28.4%，季增3.6個百分點，年增3.4個百分點，營業淨利率為18.9%，營業利益約5.1億元，季增130%，年增71%，單季稅前盈餘約5.6億元，季增147%，年成長55%，單季歸屬於母公司稅後盈餘為3.6億元，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為2.95元；累計2020年上半年合併營收為44億元，年增6%，營業毛利為11.89億元，合併毛利率為27.04%，年增2.35個百分比，營業淨利率為16.5%，年增3.1個百分比，稅前盈餘為7.9億元，較去年同期成長28%，稅後盈餘為4.97億元，為歷年同期新高，每股盈餘為4.02元。

受到客戶去化庫存影響，信錦7月合併營收7.72億元，月減4.45%，不過隨著客戶庫存去化結束，信錦營收可望自8月起回升。

信錦表示，由於全球經濟受COVID-19影響而不確定性高，第3季雖有終端銷售與庫存去化等雜音，但預期隨著新機種逐步推出將帶動公司下半年營運逐月加溫，由於電競相關Monitor新機種將於第4季舖貨上市，營收可望自8月走高到11月，第4季可望比第3季好。 法人預估，信錦公司下半年營收可望優於上半年，全年每股盈餘有機會挑戰上市以來高點。

(時報資訊)