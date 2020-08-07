56歲陳姓司機6日上午開著滿載資源回收物的大貨車，從竹南垃圾場出發前往新竹湖口，行經國道3號時，他看見後車斗冒出陣陣濃煙，趕緊開下香山交流道，並將塑膠、紙類等回收物，倒在加油站旁1處空地，所幸消防人員及時趕到撲滅火勢，避免意外持續擴大。
陳姓司機6日上午開著大貨車從竹南垃圾場載運資源回收，準備前往新竹湖口，大貨車才上國道3後不久，陳姓司機就發現後車斗冒出陣陣濃煙，嚇得趕緊開下香山交流道，就怕資收物繼續悶燒，他選擇1處空地將資收物卸下，不過那處空地鄰近加油站，讓警消人員捏了一把冷汗。
竹南警分局副分局長張中表示，接獲報案後，立即通報消防人員滅火，加油站人員也機警地立即停止加油作業，防範得宜所以沒有釀成災害；呼籲車輛駕駛人若遇車輛冒煙、起火等情事，應選擇空曠的空地，遠離加油站、天然儲氣槽等易燃物設施避免災害，事故發生原因尚在調查中。
(中時 )
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