氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，最新歐、美模式模擬即使有「不確定性」存在，但仍皆顯示，下週一至週三台灣附近水氣大增，大氣很不穩定，易有局部陣雨或雷雨，並有「劇烈天氣」發生的機率，應特別注意。

吳德榮表示，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今起連三天受「太平洋高壓脊」的影響，各地晴朗酷熱；台灣附近低層大氣為東南風，水氣多、大氣不穩定，山區午後有對流發展，擴及部分平地；迎風面恒春半島及花、東偶有局部短暫雨發生；清晨西部沿海有「陸風輻合」造成的零星降雨。

吳德榮提及，最新美國模式模擬顯示，「熱帶擾動」在菲律賓東方明顯發展，模擬動向大致沿菲律賓東方海面，向北通過台灣東側海面，繼續北上。歐洲中期預報中心模式模擬顯示，「熱帶擾動」強度較弱，路徑也是在台灣東側北上，移速相近略偏東。模擬資料顯示，無論「熱帶擾動」發展的程度如何？直接侵襲台灣的機率皆偏低。

(中時 )