財信傳媒董事長謝金河指出，從大金剛法則來看，不少企業已是強者愈強、贏者全拿，像是蘋果、台積電等。而誰會是下個大金剛呢？他點名4檔潛力股，建議大家可以好好挖掘一下。

謝金河在臉書發表「大金剛法則的投資啓示」一文指出，廿年前，台灣有一本列入𣈱銷書排行榜的書，名字叫「大金剛法則」（The Gorilla Game），作者是Geoffrey A. Moore，他用猴子、猩猩來比擬產業的競爭，最後勝出的會成為大金剛，他是最早提出勝者全拿的人。書中特別提到兩家公司，一個是思科系統，如果在1990年買入1萬美元的思科，2000年左右會變成128.5萬美元，若是買入微軟，1萬美元會變成180萬美元。

2000年科技泡沫前，思科曾經是全球最大市值企業，後來是微軟，而Amazon才剛誕生不久，主要產品是電子書，蘋果則由賈伯斯重掌經營權，正勵精圖治。現在全球企業由美國FAAMG五大天王領軍，他們已經是名副其實的大金剛了。

謝金河說，這幾天有兩則重要新聞，一是蘋果的1拆4，從1987年以來，蘋果經過4次分拆，前3次都是1拆2，2014年是1拆7，這次是1拆4，如果你是蘋果的原始股東，當年買1股，這次分拆完變成224股，投資報酬率幾萬倍，這是叢林中贏者全拿的超級大金剛。

另一個是Amazon的創辦人兼執行長Bezos賣股票，他只賣出454318股，均價3125.65美元，就賣得14.2億美元，只有45萬股就賣這麼多錢，是因為Amazon股價超級高。這些年蘋果一直分割，希望年輕人買得起，但Amazon只發行4.9781億股，股價愈飆愈高，現在買1股要10萬台幣，實在很可怕。

他表示，這些高價的大金剛，包括台灣的台積電，未來要創造成千上萬倍的投資報酬率恐怕很困難。誰會是未來的大金剛？也許可以從今年嶄露頭角的企業找起，這些公司可能要具備幾個條件，最好是訂閱制服務的公司，收入源源不斷，二是大者恆大，新加入者挑戰困難，三是發現這家公司可能成為大金剛，股票千萬不要亂賣。目前看來，Tesla、Shopify、Sea、Paypal等公司今年都出現亮點，會不會成為大金剛，可以好好挖掘一下！

(中時新聞網)